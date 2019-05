Auto investe cavallo, un ferito

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 4 MAG - Un cavallo ha invaso la carreggiata della strada statale 280, nel lametino, provocando, nella tarda serata di ieri, un incidente. L'animale, infatti, è stato investito da una Fiat Panda in prossimità dello svincolo di Palazzo. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale dai sanitari del 118, mentre il passeggero è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia del Comando di Catanzaro che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale ed a rimuovere il cavallo con ausilio di una gru.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia stradale e Anas per quanto di competenza. A causa dell'incidente si sono registrati disagi alla circolazione.