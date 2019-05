Abusa di figlia della compagna,arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAG - Un 38enne nato in Bolivia è stato arrestato a Bologna dalla Polizia per violenza sessuale su minore: è accusato di avere abusato in più occasioni della figlia minorenne della sua convivente. L'uomo è stato fermato ieri dagli investigatori della squadra mobile, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Bologna.

Le indagini sono partite nel marzo scorso da una segnalazione dei servizi sociali che riferivano di possibili abusi sessuali subiti da una giovane, nata a Bologna. I vari episodi risalgono ai mesi tra febbraio e giugno 2018. Secondo gli investigatori, le violenze sono avvenute in un ambiente apparentemente del tutto equilibrato nei rapporti familiari, tanto da non far sospettare inizialmente di nulla la madre. Le prime confidenze della figlia erano state molto generiche e riguardavano il suo rifiuto di imparare la lingua spagnola, circostanza che, come si è poi appurato, le riportava alla mente la figura del molestatore.