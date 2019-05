Bimbi maltrattati, maestra agli arresti

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Una maestra elementare è stata messa agli arresti domiciliari, a Torino, per maltrattamenti sui bambini. A eseguire il provvedimento è stata la polizia municipale. La donna, di 45 anni, secondo le indagini intimava ai piccoli alunni di non riferire nulla a casa prospettando loro 'gravi conseguenze'.

L'indagine ha preso le mosse lo scorso autunno. I genitori hanno raccontato i maltrattamenti patiti dai bambini e le conseguenze sul loro stato d'animo: avevano incubi, pativano episodi di incontinenza notturna e si rifiutavano, piangendo, di andare a scuola nelle giornate in cui sapevano che avrebbero incontrato la maestra. E' capitato, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia municipale, che durante le lezioni, a causa del divieto di andare ai servizi igienici, dovessero restare in classe bagnati. In un'occasione sarebbero stati costretti, tra le lacrime, a pulire sommariamente il pavimento con la carta igienica. Si indaga anche su eventuali comportamenti omissivi da parte della dirigenza.