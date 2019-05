Scuola: ok della Camera al ritorno dell'educazione civica

La Camera ha approvato la proposta di legge che reintroduce l'educazione civica come materia obbligatoria nella scuola primaria e secondaria. I voti a favore sono stati 451, nessuno contrario, 3 gli astenuti. La proposta di legge passa ora all'esame del Senato.

"Festeggio l'approvazione del ritorno dell'educazione civica in classe. Vita concreta contro inutili polemiche. Il prossimo passo sarà, fra due settimane, il sì alla legge per le telecamere obbligatorie in asili e case di riposo". Lo dichiara il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini sulla legge proposta dalla Lega, che è stata approvata alla Camera e passa ora all'esame del Senato.