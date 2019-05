Migranti:trasferimento da case a caserma

(ANSA) - UDINE, 02 MAG - È cominciato il trasferimento di oltre 250 migranti da case e alberghi in cui erano alloggiati in provincia di Udine all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Il trasferimento, coordinato dalla Prefettura, durerà alcuni giorni e secondo quanto si è appreso è dovuto alla scadenza del contratto con le precedenti associazioni che avevano finora in carico la loro accoglienza. In Prefettura hanno spiegato che il soggiorno nell'ex caserma, in particolare per le famiglie con bambini, durerà il tempo necessario a effettuare gli adempimenti per trasferire nuovamente i migranti nelle strutture che saranno messe a disposizione dalle nuove associazioni che hanno vinto la relativa gara. (ANSA).