Il 3 maggio le prove Invalsi per la quinta elementare, si parte con l'inglese

Nelle scorse settimane, i ragazzi delle scuole medie e superiori si sono misurati con le prove INVALSI, redatte dall’omonimo istituto per monitorare il livello delle conoscenze tra gli studenti di tutta Italia. Ormai queste prove sono un appuntamento fisso anche per gli alunni di quinta elementare, che proprio in questi giorni dovranno affrontarle. I giovani studenti dovranno mettersi alla prova nelle stesse materie in cui si sono cimentati i loro colleghi più grandi: inizieranno il 3 maggio con la prova di inglese, per poi proseguire il 6 maggio con italiano e concludere il 7 maggio con matematica.

La prova Invalsi di inglese, come spiegato da Skuola.net, richiede agli alunni di quinta primaria un livello di preparazione pari ad A1, ovvero quello di base nel quadro di riferimento per le certificazioni europee. Sarà una prova in formato cartaceo e strutturata in due parti che mirano a verificare il consolidamento di diverse competenze ben distinte. Gli studenti avranno a disposizione 30 minuti per svolgere ognuna delle due parti. La prima parte di ‘reading’ prevede la lettura e quindi la comprensione di testi in lingua inglese; la seconda parte di ‘listening’, propone un brano audio in lingua inglese sulla base del quale gli studenti dovranno poi rispondere a delle domande per verificare se ne hanno compreso il contenuto.