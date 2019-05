Abusivismo,demolite villette su spiaggia

(ANSA) - CASERTA, 2 MAG - "Con l'avvio della demolizione di queste villette abusive, qui sulla spiaggia di Bagnara a Castel Volturno (Caserta), poniamo fine a qualcosa di sconvolgente, uno scempio durato decenni che ha distrutto una dei litorali più belli e dalle maggiori potenzialità. Questi abusi, realizzati su aree demaniali, non verranno mai sanati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Castel Volturno (Caserta), dove ha presenziato alla demolizione del primo dei sei ruderi, una volta villette delle vacanze realizzate abusivamente sulla spiaggia. Un intervento finanziato dalla Regione con fondi per 700mila euro, che ha attuato il protocollo d'intesa per il rilancio di Castel Volturno - per 22 milioni di euro - siglato nel febbraio 2018 dall'allora ministro dell'Interno Marco Minniti, da De Luca e dal sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo. Il presidente della Regione ha poi annunciato un altro intervento da otto milioni di euro, che dovrebbe iniziare a breve.