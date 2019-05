1 Maggio con sole al nord

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - "Si preannuncia un inizio di maggio all'insegna della variabilità e con altre occasioni piovose, in un contesto di tempo instabile e in parte anche perturbato. Nei prossimi giorni l'Italia verrà raggiunta da perturbazioni: la n.

1 e la 2 di maggio transiteranno quasi contemporaneamente tra la fine di giovedì e sabato: una nord atlantica, investirà il Centro-Nord, l'altra nord africana punterà verso le regioni meridionali. La n. 3, è attesa alla fine di sabato sul Nord e coinvolgerà quasi tutto il Paese tra domenica e lunedì, dando luogo ad una intensa fase di maltempo di stampo tardo invernale". Sono le previsioni di Meteo Experts.

"L'aria fredda di origine artica si riverserà nel cuore del mar Mediterraneo causando, nella giornata di domenica, copiose nevicate fino a quote insolitamente basse per il periodo sull'Appennino settentrionale. Le temperature si manterranno primaverili fino a sabato, caleranno sensibilmente tra domenica e lunedì, portandosi su valori ben al di sotto della media stagionale".