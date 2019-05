1 Maggio: al via Concertone di Roma

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Sulle note di "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato si apre il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. "Omaggio a un artista che si è speso per questo palco e non solo", grida Ambra che dopo le polemiche sul maglione griffato indossato l'anno scorso, stavolta sfoggia una maglia con impresse le sigle dei tre sindacati promotori dell'evento: Cgil, Cisl, Uil. Palco affollato con alcuni dei gruppi che si esibiranno durante la lunga maratona in diretta su Rai3 e Radio2: Pinguini Tattici Nucleari, Le mandorle, Ex-Otago, Eugenio in via di Gioia. "Oggi su questo palco c'è la nuova musica popolare italiana", dice Lodo, padrone di casa insieme ad Ambra. Il via vero e proprio alla manifestazione spetta poi a La Rua. A metà pomeriggio, con il clou della manifestazione attesa dopo le 20, piazza San Giovanni a Roma va lentamente riempiendosi. La pioggia ha, a tratti, rovinato la festa, ma i più accaniti tra gli spettatori non hanno abbandonato la postazione sotto palco.