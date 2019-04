Trovato morto alpinista sul Monte Rosa

(ANSA) - AOSTA, 30 APR - E' stato trovato Massimo Peressini, l'alpinista quarantaquattrenne di Novara che risultava disperso da domenica scorsa sul Monte Rosa. I soccorritori hanno individuato oggi il corpo grazie a una traccia nella neve a 30 metri di profondità, in un crepaccio a 4.151 metri di quota, vicino al Colle del Lys. Proprio domenica a quelle quote avrebbe dovuto snodarsi il percorso del Trofeo Mezzalama, impegnativa gara di scialpinismo tra Cervinia e Gressoney, ma gli organizzatori, visto il maltempo che imperversava, avevano deciso di evitare agli atleti tutti i 4000.

Peressini era partito da Alagna Valsesia (Vercelli) con l'obiettivo di raggiungere Punta Parrot con le ciaspole e in solitaria. Nelle ricerche sono stati impiegati elicotteri, unità cinofile, droni, e gli uomini del Soccorso alpino valdostano, piemontese e della guardia di finanza.