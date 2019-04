Migranti:Alarm Phone,salvati 23 su barca

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Sono stati salvati da pescatori e riportati in Libia i 23 migranti che ieri avevano lanciato un sos a bordo di una barca alla deriva. Lo fa sapere Alarm Phone, il servizio telefonico che assiste le navi in difficoltà nel Mediterraneo.

"Siamo stati informati da un parente di una delle persone sulla nave", fa sapere Alarm Phone. "Speriamo sia vero e che tutti siano sopravvissuti, ma siamo preoccupati per la loro sicurezza nella zona di guerra libica", aggiunge, spiegando di aver informato la Guardia Costiera del fatto.