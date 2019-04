Gdf scopre 'finta povera'

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 30 APR - La Guardia di finanza di Fano ha scoperto una 'finta povera', una cittadina italiana beneficiaria di prestazioni sociali agevolate indebite: per usufruire dell'esenzione dal pagamento della retta scolastica di una figlia e della riduzione della quota prevista per la refezione scolastica, aveva prodotto una dichiarazione ISEE falsa, omettendo di indicare i redditi percepiti e, soprattutto, le disponibilità finanziarie per oltre 184 mila euro, nonché l'intero patrimonio immobiliare intestato al coniuge. Le Fiamme Gialle l'hanno segnalata all'amministrazione comunale per il recupero di quanto dovuto, cioè le somme non pagate per le prestazioni scolastiche usufruite: 1.059,65 euro. Applicata anche una sanzione amministrativa pari al triplo dell'importo indebitamente non corrisposto.