Uomo carbonizzato, presi complici furti

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Preoccupati dall'arresto a inizio aprile di due colombiani 21enni, accusati dell'omicidio di un connazionale il cui cadavere venne trovato mutilato e dato alle fiamme nel quartiere Bovisasca a Milano, un colombiano di 28 anni e una peruviana di 23 anni, complici proprio di quei due colombiani in una serie di furti in abitazioni nell'hinterland milanese, erano pronti a fuggire verso la Spagna, ma sono stati fermati dai carabinieri di Rho (Milano) nelle indagini coordinate dal pm milanese David Monti.

Il fermo dei due giovani, accusati di più furti commessi a partire dallo scorso marzo a Rho, San Giuliano Milanese, Cinisello Balsamo e Lodi, in concorso con Ronaldo Jhonatan Vega Hernandez detto 'Pericles' e con Dilan Mateus Carddenas detto 'Mateo' (entrambi finiti già in carcere per l'omicidio, con il secondo catturato in Francia e poi estradato), è stato convalidato dal gip Guido Salvini, che ha emesso anche l'ordinanza di custodia in carcere.