Pm, eccesso colposo di legittima difesa

(ANSA) - ROMA, 29 APR - E' indagato dalla Procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima difesa Andrea Pulone, il 29enne che il 26 aprile scorso ha sparato ferendolo un 16enne di origini albanesi che, assieme ad altre tre persone, stava tentando un furto in una abitazione a Monterotondo. "Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell'indagato - spiega il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto -. La nostra attività punta anche ad individuare gli altri autori del tentato furto. Pochi minuti fa ho avuto notizia che il giovane ferito è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia". In base a quanto si apprende gli inquirenti, sempre nella giornata di oggi, hanno disposto una serie di consulenze tecniche per ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che l'indagato possa essere ascoltato nei prossimi giorni.