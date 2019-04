Palagiustizia Bari: tour candidati

(ANSA) - BARI, 29 APR - È cominciato dal Palazzo di Giustizia di piazza De Nicola il tour dei candidati sindaco di Bari, organizzato dalla Camera Penale per far visitare le otto sedi giudiziarie baresi e testimoniare i disagi dovuti allo spezzettamento degli uffici a causa della inagibilità del Tribunale penale di via Nazariantz dichiarata inagibile per rischio crollo quasi un anno fa. Al tour a bordo di un bus, che toccherà le sedi di via Brigata Regina, Tribunale minorile, ex sezione distaccata di Modugno, giudice di pace al quartiere San Paolo, aula bunker di Bitonto, carcere e via Dioguardi, partecipano il sindaco uscente Antonio Decaro (centrosinistra), Elisabetta Pani (M5S), Sabino De Razza (Baricittàperta), Irma Melini, Pasquale Di Rella (centrodestra). Ha partecipato alla alla prima tappa in piazza De Nicola il candidato del partito dei pensionati, Francesco Corallo. Il presidente della Camera Penale, Gaetano Sassanelli, che guida il tour, ha annunciato per il 15 maggio prossimo la visita a Bari del ministro Bonafede.