Reddito, finita protesta su campanile

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - I due licenziati dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco sono scesi dal campanile della chiesa del Carmine di Napoli dopo quattro giorni di protesta contro le modalità di accesso al reddito di cittadinanza per una fascia di lavoratori che hanno perso il lavoro. I due, Mimmo Mignano e Marco Cusano, hanno lasciato le impalcature dell'edificio sacro dopo le rassicurazioni giunte dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha annunciato la prossima emissione di un decreto per l'Isee precompilato. "La nostra iniziativa - hanno detto - non è stata inutile e la questione dell'esclusione dal reddito di cittadinanza di molti operai che hanno perso il lavoro si è riaperta. Per questi motivi ribadendo la necessità di estendere e sviluppare la lotta di tutti gli operai licenziati e disoccupati, abbiamo deciso di scendere dal campanile".