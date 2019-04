Furto in biglietteria Castel Del Monte

(ANSA) - BARI, 23 APR - Furto la notte scorsa all'interno di Castel del Monte, ad Andria. Ignoti, dopo aver rotto le catene di accesso, si sono introdotti nella biglietteria e hanno rubato l'incasso dai distributori automatici di bevande e alimenti e forse - su questo sono in corso le verifiche della Polizia - il denaro della biglietteria del museo.

Sul posto sono interventi agenti del Commissariato di Andria, guardie giurate dell'Ivri e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno rimosso un albero che ostruiva il passaggio. Per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine e agire indisturbati durante il colpo, infatti, i malfattori hanno segato un pino facendolo finire di traverso sulla strada di accesso al maniero federiciano. Le indagini della Polizia si stanno concentrando sull'analisi delle immagini dell'impianto di video-sorveglianza per identificare gli autori del furto e comprendere le esatte modalità del colpo.