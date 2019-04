L'Agcom, in relazione all'annuncio della decisione di non rinnovare la convenzione a Radio Radicale, ha inviato al governo - informa una nota - una segnalazione urgente per formulare alcune osservazioni e proposte di intervento in materia di affidamento di una rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari. L'Autorità ha auspicato che, nelle more di una complessiva e non più rinviabile riforma, il Governo possa prorogare l'attuale convenzione.