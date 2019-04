Bimbo morto: padre respinge accuse

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il papà di Gabriel Feroleto, il bambino morto cinque giorni fa a Piedimonte San Germano (Frosinone), è stato interrogato oggi in carcere dal giudice per le indagini preliminari di Cassino. L'uomo, accusato di concorso in omicidio, avrebbe risposto un po' confusamente al gip respingendo ogni responsabilità. Per la morte di Gabriel, appena due anni e mezzo, gli inquirenti accusano la madre di averlo soffocato.