Abusava permessi Legge 104, denunciata

(ANSA) - VIGEVANO (Pavia), 22 APR - Aveva ottenuto il permesso di assentarsi dal lavoro alcuni giorni al mese, in base alla legge 104, per assistere il padre disabile. Invece ne approfittava per compiere viaggi all'estero o dedicarsi all'attività sportiva in località distanti dalla propria abitazione. La donna, una 44enne dipendente dell'Asst di Pavia e in servizio all'ospedale civile di Vigevano, è stata smascherata dai carabinieri e denunciata a piede libero per truffa aggravata.