Sede Consiglio Puglia,indaga Corte Conti

(ANSA) - BARI, 21 APR - La Corte dei Conti, che sta già indagando sui costi per la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale pugliese, avrebbe aperto un nuovo fascicolo sulle forniture, per verificare se ci sia danno erariale. In particolare, secondo quanto riferisce La Repubblica Bari, i giudici contabili si stanno concentrando sulle guarnizioni per le finestre, dopo che una parte della nuova sede, lo scorso gennaio, si è allagata in seguito alle copiose piogge. La Corte dei Conti aveva già indagato sulla nuova sede del Consiglio regionale in seguito ad un esposto del M5S sui costi eccessivi per le plafoniere. Su quest'ultima vicenda è in corso una indagine anche da parte della Procura.