Sequestrano custode scuola, arrestati

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Un serbo e un croato di 37 e di 57 anni sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per rapina con sequestro di persona.

I due si sono intrufolati nell'alloggio del custode della scuola elementare 'Leone Fontana' di via Buniva, a Torino. Una volta all'interno hanno minacciato il custode e lo hanno immobilizzato a letto con delle fascette. Nel tentativo di rubargli alcuni preziosi e il denaro trovato in casa, non si sono accorti della moglie, che è riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto ad una pattuglia in transito dei carabinieri.

La fuga dei malviventi si è rivelata inutile perché sono stati subito bloccati dai militari, che hanno anche recuperato parte della refurtiva.