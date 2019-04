Rifiuti: GdF sequestra discarica Mantova

(ANSA) - MANTOVA, 20 APR - La Guardia di Finanza ha sequestrato 4,6 ettari di terreno adibiti a discarica, un depuratore e 4 mila metri cubi di rifiuti all'interno dello stabilimento di Mantova di proprietà della società Villa Lagarina dove si svolge l'attività della cartiera che fa capo al gruppo Pro-Gest. La società è stata denunciata per gestione illecita dei rifiuti. Pro-Gest sul suo sito respinge tutte le accuse.

La cartiera non è ancora in esercizio dopo la chiusura avvenuta nel 2014. Il sopralluogo effettuato oggi dalle Fiamme Gialle con i tecnici dell'Arpa ha fatto emergere che una parte del materiale depositato, pari a circa 4 mila metri cubi, non era costituito interamente da materia prima utilizzata nel ciclo produttivo dello stabilimento, bensì da materia fibrosa quantificabile come rifiuto (fanghi), nonché ulteriori 20 mila tonnellate di materiale ritenuto rifiuto.