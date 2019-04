Vescovi, dramma migranti vergogna Ue

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Per i cristiani, l'accoglienza dei rifugiati e dei migranti non è un'opzione da discutere: si tratta di un agire cristiano che scaturisce dal Vangelo". Così il capo dei vescovi dell'Ue, mons. Jean-Claude Hollerich, su Civiltà Cattolica in vista delle europee. "Il dramma dei rifugiati e dei migranti nel Mediterraneo è una vergogna per l'Europa", afferma il presule: "Esso diventa un immenso cimitero. Quale durezza di cuore accettare la morte dei nostri fratelli e sorelle piuttosto che condividere un poco del nostro benessere!".