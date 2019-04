Assalti bancomat, due arresti Cc Fano

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 19 APR - I carabinieri di Fano hanno identificato la batteria di malviventi, di origine pugliese, responsabile di sette assalti a sportelli bancomat della città nel 2017 con un ordigno esplosivo appoggiato sulla fessura dove escono le banconote, denominato 'marmotta'. Sette i decreti di perquisizioni eseguiti a Mediglia (Milano), Fano e Orta Nova (Foggia) e Cassano alle Murge (Bari) su provvedimento del pm di Pesaro Fabrizio Giovanni Narbone. Arrestate due persone ritenute i custodi della banda: sono stati trovati in possesso di armi, esplosivi e arnesi atti allo scasso. I dettagli dell'operazione "Piedi di covo" verranno illustrati in mattinata dai carabinieri presso la Compagnia di Fano in una conferenza stampa.