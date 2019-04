Venezia, aereo turismo 'impunta' muso

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - I vigili del fuoco sono intervenuti presso l'aeroporto Nicelli del Lido di Venezia, per un aereo da turismo da quattro posti che, in fase di atterraggio, ha avuto un problema a una ruota del carrello e si è imputato con il muso verso terra.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, illesi i due passeggeri e il pilota. I pompieri, accorsi dal distaccamento lidense, hanno messo in sicurezza il "Diamond 40 TDI", mentre il pilota e i passeggeri tedeschi sono stati assistiti nei locali dell'aeroporto. L'incedente ha provocato la chiusura dello scalo aereo turistico. Sono ora in corsa le operazioni di rimozione del velivolo dalla pista in erba. (ANSA).