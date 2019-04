Un mini arsenale bellico in casa Sassari

(ANSA) - SASSARI, 18 APR - Un mini arsenale risalente alla Prima guerra mondiale è stato ritrovato in un appartamento al centro di Sassari. La scoperta è stata fatta dalla proprietaria della casa, impegnata in un trasloco dopo avere ereditato l'immobile dalla madre. Custoditi in un cesto di vimini, dentro un armadio, c'erano due pistole, alcuni proiettili e una granata di artiglieria di fabbricazione austriaca, del diametro di 37 mm e di circa 15 cm di lunghezza.

La donna ha immediatamente avvisato la polizia che, con gli agenti della Divisione polizia amministrativa, ha chiesto l'intervento degli artificieri del 5/o Reggimento Genio Guastatori della Brigata Sassari di Macomer che hanno bonificato l'appartamento. La granata recuperata, l'ordigno bellico più pericoloso tra gli oggetti ritrovati, è stata trasportata in una cava e fatta brillare in condizioni di sicurezza.