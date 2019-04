Crollo scuola, contusi bimbi e maestra

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Una parete è crollata in una scuola sul corso Umberto I a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.

Qualche bimbo è rimasto contuso. Sul posto i carabinieri. A crollare è stata una parte di una parete divisoria tra una terza ed una quarta classe situate al primo piano del plesso di corso Umberto I del primo istituto comprensivo di Santa'Anastasia. La parte del muro crollata nella scuola di Sant'Anastasia (Napoli) ha colpito una maestra di sostegno impegnata con un bimbo disabile ferendola alla testa e ad una spalla: la donna è al quarto mese di gravidanza. A restare contuso dal crollo anche un bimbo.

La docente, dopo essersi accertata delle condizioni degli alunni, ha voluto recarsi dal proprio ginecologo per un controllo.