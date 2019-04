Cadavere in appartamento a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 17 APR - Il cadavere di un uomo di 60 anni originario dello Sri Lanka è stato trovato questa mattina in un appartamento in via del Toro, nel centro storico di Lucca. Sul posto la polizia, il sostituto procuratore e il medico legale.

Secondo quanto trapelato il corpo presenterebbe ferite da arma da taglio.