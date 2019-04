Vent'anni di violenze a moglie,arrestato

(ANSA) - PARMA, 16 APR - Vent'anni di violenze alla moglie, nel frattempo divenuta ex: un uomo è stato arrestato a Parma con le accuse di maltrattamenti e stalking.

La donna, una quarantenne della città, si è presentata all'inizio di febbraio nei locali della squadra mobile di Parma impaurita per sé e per il figlio: le condotte sempre più violente dell'ex compagno, anche lui 40enne, erano diventate insostenibili e così ha raccontato tutto, ovvero l'ennesima vicenda di violenze in famiglia. Una storia che ha convinto la Procura di Parma a chiedere e ottenere per l'uomo l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dal gip del Tribunale emiliano. Alla polizia l'ex moglie ha raccontato il suo legame ventennale con il marito violento e il timore, ora che finalmente aveva scelto di interrompere la relazione, che la sua decisione potesse esasperare ulteriormente la condizione propria e della propria famiglia.