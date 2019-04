Turista ferito, condizioni migliorano

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Ha superato bene il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera ed ha trascorso la notte in reparto senza disturbi neurologici il giovane turista tedesco di 17 anni rimasto ferito alla testa ieri a causa del crollo di una struttura in ferro raffigurante un dragone all'angolo da via Porta di Massa e il corso Umberto, nella zona universitaria di Napoli.

Secondo fonti sanitarie, la valutazione clinica di questa mattina non rileva "problematiche in atto". In programma c'è un controllo Tc (tomografia computerizzata) del cranio. Sulla scorta dell'esito dell'esame si deciderà il prosieguo della terapia. Ieri sera l'intervento aveva consentito di svuotare l'ematoma epidurale. Subito dopo l'operazione, il ragazzo, sveglio, è stato riportato in reparto.(ANSA).