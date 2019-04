'Notte d'Oro Primavera' il 27 a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 16 APR - Si avvicina l'appuntamento a Ravenna con la seconda 'Notte d'Oro Primavera', sabato 27 aprile, all'insegna di musica, racconto e fotografia. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Cabina di regia del centro storico, prevede numerosi appuntamenti che coinvolgeranno tutto il centro e avranno come clou il concerto gratuito di Pierdavide Carone e Dear Jack, alle 22.30 in piazza del Popolo. Si partirà già alle 18, al Mar, con l'inaugurazione dell'esposizione di 'Arrigo Dolcini, professione fotografo', accanto alla mostra dedicata agli ultimi 50 anni di carriera di Oliviero Toscani (ingresso libero dalle 18 alle 22).