A fuoco azienda materia plastiche Ancona

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - Un incendio di vaste dimensioni è divampato intorno alle 6 nello stabilimento della Tontarelli spa, azienda leader nella produzione di articoli per la casa in plastica, a Castelfidardo (Ancona) per cause ancora da accertare. Sul luogo cinque squadre di vigili del fuoco con due autoscale, che sono riuscite a circoscrivere il rogo al solo deposito, grande circa 4.000 mq. Secondo i vigili del fuoco sono state rispettate le prescrizioni di sicurezza, in particolare per porte tagliafuoco e barriere. Intatti i reparti di produzione. NOn ci sono ferito o intossicati, ma dal sito si è levata una colonna di fumo nero visibile a distanza di km. Sul luogo sono ora al lavoro i tecnici dell'Arpam per analisi dell'aria.Ci sono anche i carabineiri del Noe e la polizia. In un post su Facebook il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani invita la cittadinanza a rimanere in casa con le finestre chiuse.