Turista tedesco 17enne ferito alla testa

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Un giovane turista tedesco di 17 anni è rimasto ferito alla testa a causa del crollo di una struttura in ferro, raffigurante un dragone, installata su un palazzo nella zona universitaria, all'angolo tra Porta di Massa e il corso Umberto, a Napoli. Sul posto si sono recati gli uomini della Polizia municipale ed i vigili del fuoco. L'area è stata transennata. In strada sono caduti pezzi di ferro e calcinacci. Il giovane, che si trovava con la famiglia e che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso subito dal titolare della farmacia che si trova nei pressi del luogo dove si è verificato il crollo e trasportato in codice giallo all'ospedale del Mare.(ANSA).