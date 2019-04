Meteo, Pasqua in bilico tra sole e pioggia

Dopo un weekend instabile e a tratti perturbato su gran parte della Penisola, nei prossimi giorni tornerà protagonista l'anticiclone subtropicale favorendo condizioni complessivamente stabili, soleggiate e piuttosto miti su tutte le regioni. "Soprattutto a partire da mercoledì le temperature torneranno a risalire anche oltre i 20 gradi sulla Pianura Padana e nei settori interni del Centro-Sud", spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo. "Soltanto martedì un modesto fronte atlantico determinerà un aumento della nuvolosità al Centro-Nord e in Sardegna, con qualche debole pioggia o rovescio su Alpi e Appennino. La stabilità atmosferica potrebbe poi persistere fino al weekend, quando una circolazione depressionaria sulla Spagna risalirà gradualmente in direzione dell'Italia dalla giornata di Pasqua."

Le tanto attese previsioni meteo per i giorni di Pasqua e Pasquetta - dicono i meteorologi - indicano le due giornate di festa "in bilico tra anticiclone e vortice mediterraneo". "Proprio tra il 21 aprile e il lunedì dell'Angelo, l'Italia potrebbe ritrovarsi in un momento di passaggio tra l'alta pressione subtropicale e una vasta area depressionaria posizionata sul Mediterraneo occidentale, una situazione favorevole ad un graduale incremento della nuvolosità ad iniziare dalle regioni più occidentali nella domenica di Pasqua, con possibile instabilità al Nordovest e al Centro nel giorno di Pasquetta". "I modelli fisico-matematici tracciano questa evoluzione da ormai alcuni giorni. Tuttavia, vista anche la distanza temporale ancora piuttosto elevata, si tratta comunque di una tendenza che ancora deve essere confermata nei prossimi aggiornamenti", conclude il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com .