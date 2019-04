Macron: "Brucia una parte di noi'

"Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi": questo il tweet di Emmanuel Macron.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 aprile 2019

Il presidente francese ha annullato il suo intervento che avrebbe dovuto fare in diretta tv alle 20 per annunciare le riforme.

"E' doloroso guardare queste orribili immagini di Notre-Dame in fiamme. Notre-Dame e' un simbolo della Francia e della nostra cultura europea. I nostri pensieri con i nostri amici francesi". Lo ha twittato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert.

E' così orribile vedere il grande incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Forse gli aerei anti-incendio potrebbero essere utilizzati per spegnerlo. Occorre agire in fretta". Così il presidente Usa, Donald Trump, su Twitter dopo che la notizia e le immagini del rogo di Notre Dame stanno facendo il giro del mondo.

"Seguo minuto per minuto l'incendio di cui è preda Notre-Dame di Parigi", che "appartiene all'umanità intera". "Che triste spettacolo, che orrore. Condivido l'emozione della nazione francese che è anche la nostra". Cosi il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker in una nota.

Quanto sta avvenendo a Notre Dame è "un colpo al cuore per i francesi e per tutti noi europei". Lo ha scritto su twitter, in francese, il premier Giuseppe Conte.

"Sono vicino agli amici francesi per questo grave incendio che sta devastando a Parigi la cattedrale di #NotreDame, monumento di valore inestimabile per l'intera umanità", scrive su twitter il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli.