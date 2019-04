Assessore Bartolini,chiedo scusa a umbri

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "Chiedo scusa agli umbri, siamo una regione pacifica e di persone perbene, questa cosa ci ha fatto male": a dirlo è stato il neo assessore regionale alla sanità, Antonio Bartolini, nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamani nel Centro ricerca emato-oncologico dell'ospedale di Perugia.

Scuse che si riferiscono all'inchiesta sulla sanità che ha portato ad arresti e denunce. Alla domanda se in Regione non si fossero accorti di nulla in merito ai fatti contestati a vario titolo dalla magistratura a politici e vertici dell'Azienda ospedaliera sulle presunte assunzioni "pilotate", Bartolini ha risposto con un secco: "No".