Nuovo attacco di Donald Trump alla banca centrale statunitense: "Se la Fed avesse fatto bene il suo lavoro, e non lo ha fatto, la Borsa sarebbe salita da 5.000 a 10.000 punti in piu', e il pil sarebbe ben oltre il 4% invece del 3%...con quasi zero inflazione". Il presidente americano definisce quindi la politica di stretta monetaria "killer": "Si sarebbe dovuto fare esattamente l'opposto", cioe' tenere bassi i tassi.