Tria: 'Ok concetto flat tax ma progressiva. Non ci sarà manovra correttiva quest'anno'

La flat tax "per me concettualmente va bene. Prima di diventare ministro ne ho anche scritto a favore. Ovviamente si deve mantenere quella progressività che è anche nel dettato costituzionale". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria a "1/2h in più" su Rai Tre, sottolineando che "il problema è di agire attraverso una riforma progressiva".

"Non c'è il rischio" di una patrimoniale, ha detto inoltreil ministro. "Io personalmente e concettualmente sono molto contrario. In Italia colpirebbe tutto il patrimonio immobiliare, colpirebbe al cuore i risparmi italiani e avrebbe un impatto distruttivo su crescita e consumi", ha detto Tria, evidenziando che "solo parlarne crea una tale incertezza che fa un danno forte all'economia". Il ministro sollecita chi ne parla a stare "molto attenti": "di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di creare allarme".

"Per quest'anno stimiamo una crescita dello 0,2%, ma consideriamo che questo implica una crescita sostenuta già nel secondo semestre di quest'anno, altrimenti non si può raggiungere questo livello", ha evidenziato.