Pm,killer cc ucciso scaricato caricatore

(ANSA) - FOGGIA, 14 APR - Giuseppe Papantuono "era in strada e ha chiamato i carabinieri. Non appena il militare ha abbassato il finestrino, l'uomo ha sparato. Si è fermato solo quando il caricatore era vuoto. Voleva impossessarsi anche delle pistole dei militari. Poi si è aggrappato allo sportello dell'auto dei militari ed è rimasto aggrappato fino a quando l'auto non ha svoltato a sinistra. A quel punto è caduto". Lo ha spiegato il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, durante la conferenza stampa.