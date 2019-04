Picchia la moglie, fermato con il taser

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Ha picchiato la moglie perché geloso, ha distrutto casa e minacciato di morte i poliziotti. E' stato necessario il taser, l'arma che immobilizza sparando dardi, per bloccarlo: è la prima volta a Genova. L'episodio nel quartiere di Begato, protagonista un italiano di 40 anni, ubriaco. A chiamare la polizia la donna, dopo che l'anziana madre, terrorizzata dal fatto, respirava male. All'arrivo dei poliziotti l'uomo ha lanciato oggetti dalle scale e gridato 'Vi ammazzo'. Uno, per calmarlo, ha usato il taser solo nella fase in cui emette un rumore di solito fa da deterrente. Non è bastato e durante la mediazione l'uomo si è spogliato, ha gridato "sparatemi" e ha lanciato una bicicletta contro i poliziotti. A questo punto è stato usato il taser con i dardi: l'uomo si è accasciato rimanendo cosciente. Il 40enne, portato in ospedale dove è stato sedato, è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La moglie (prognosi 7 giorni) lo ha denunciato per maltrattamenti.