Esplosione a Trieste, ferito trasferito

(ANSA) - TRIESTE, 14 APR - La persona rimasta ferita nella notte in un'esplosione verificatasi in un appartamento in via San Marco, nel quartiere San Giacomo, a Trieste è giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in prognosi riservata e dà lì è stata trasferita in elicottero al centro grandi ustionati di Verona, a causa degli esiti delle ustioni riportate sul corpo. Si tratta di un uomo di 65 anni. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause della deflagrazione, non di vaste dimensioni, da cui si sono sprigionate le fiamme. La struttura è stata dichiarata agibile e non sono stati riscontrati danni agli appartamenti vicini. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono giunti all'appartamento verso le 22.45 di ieri con un paio di squadre. In breve tempo hanno spento le fiamme e soccorso l'uomo. (ANSA).