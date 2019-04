San Marco, primo test sitrema anti-marea

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Il nartece - o porticato - della Basilica di San Marco non sarà mai più invaso dall'acqua alta: viene oggi infatti testato il sistema che impedisce all'acqua della laguna di filtrare e danneggiare gravemente lo storico spazio d'ingresso alla chiesa, come è avvenuto a ottobre 2018.

Il sistema è stato spiegato, ai margini dell'evento 'San Marco - La Basilica nel terzo millennio' a Palazzo Ducale, dal proto Mario Piana e da uno dei procuratori, Pierpaolo Campostrini.

"Con questo sistema si risparmia a quest'area 900 ore all'anno di acqua salmastra - dice Piana - Sotto alla piazza ci sono dei condotti in laterizio settecenteschi che erano danneggiati. Li abbiamo restaurati, impermeabilizzati così che non perdano acqua. Essi sono collegati con bocchette che vengono chiuse in caso di acqua alta. Delle pompe, poi, espellono l'acqua che si accumula. Qui davanti non ci saranno più pozzanghere". Il sistema, progettato da Diego Semenzato e Daniele Rinaldo, è costato due milioni di euro.