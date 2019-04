Pirata strada Grosseto,denunciato 81enne

(ANSA) - GROSSETO, 13 APR - E' un 81enne il pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso, a bordo di una Peugeot 106, un uomo di 60 anni alle porte di Grosseto, sulla via Aurelia sud.

L'anziano, denunciato per omicidio stradale, è stato rintracciato e fermato intorno alle due della scorsa notte in un paese della provincia di Grosseto, dai carabinieri della Compagnia di Orbetello. L'81enne ha fornito la sua versione dei fatti ai militari che durante il controllo, hanno accertato anche che l'auto parcheggiata nel podere dell'uomo, riportava i segni inequivocabili dell'investimento avvenuto poche ora prima.