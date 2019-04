Terrorismo:cellula Olbia,rinvii giudizio

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Due siriani e un marocchino sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Cagliari Giuseppe Pintori con l'accusa di terrorismo internazionale.

Dovranno comparire l'1 luglio davanti alla corte d'Assise di Sassari per l'avvio del processo. Per i sostituti procuratori Danilo Tronci e Rossana Allieri della Direzione distrettuale antiterrorismo, i tre - Mustafa Chadad, Abdulkarim Osman Haj e Lahoucine Wahmane Ait - apparterrebbero alla cellula jihadista di Olbia. Il quarto è un latitante, Anwar Daadoue, arrestato in Danimarca e poi fuggito grazie all'aiuto di un parente che era andato a trovarlo in carcere scambiando gli abiti e facendolo fuggire. Il latitante sarebbe a capo della cellula collegata con Al-Nusra, oggi chiamata Jabhat fateh al-sham: avrebbero raccolto fondi per le attività terroristiche. Nell'inchiesta della Dda di Cagliari erano finite complessivamente 18 persone accusate a vario titolo di terrorismo.