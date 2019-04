Surfista scompare nel lago Maggiore

(ANSA) - NOVARA, 12 APR - Sono in corso da oggi pomeriggio le ricerche di un giovane che stava praticando windsurf nelle acque del lago Maggiore, davanti al lungo lago di Meina. A far scattare l'allarme alcuni testimoni, che hanno visto il giovane annaspare in acqua dopo essere caduto dalla tavola. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, che hanno recuperato il windsurf. Del giovane, al momento, nessuna traccia.