Sfregiate auto consiglieri Vicenza

(ANSA) - VENEZIA, 12 APR - Almeno sei automobili di altrettanti amministratori del Comune di Vicenza sono state danneggiate all'interno di un parcheggio a loro riservato. Il fatto è avvenuto ieri sera, mentre era in corso la seduta del consiglio comunale in Municipio. Le sei auto, appartenenti ad esponenti principalmente della maggioranza, ma anche della minoranza, sono state sfregiate su più fiancate con l'uso di una chiave o di un punteruolo. A raccontare quanto successo, è stato oggi il sindaco, Francesco Rucco, che ha stigmatizzato l'episodio. "E' un fatto inaccettabile - ha detto - si tratta di un gesto vandalico spregevole, compiuto nei confronti di amministratori che, dal pomeriggio fino a tarda notte, sono stati impegnati in consiglio comunale a lavorare per la città".