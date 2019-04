Bullismo, 15 minorenni denunciati

(ANSA) - RAVENNA, 12 APR - Avrebbero creato un clima di prevaricazioni con violenze e minacce, sia fuori da scuola che sui social network, nei confronti di almeno quattro minorenni diventati i loro bersagli principali. Per questo 15 giovani della provincia di Ravenna, tra i 14 e i 17 anni, sono stati denunciati a piede libero dalla polizia in un'indagine scattata dalla segnalazione dei genitori di alcune delle vittime, uscite malconce da uno degli episodi contestati (10 giorni di prognosi). In totale erano stati 18 i minori identificati per essere denunciati: ma tre di loro, per varie ragioni, non risultano imputabili. I 15 sono sia italiani che di origine straniera e frequentano istituti scolastici differenti; il più grande si trova in comunità dopo un recente arresto per droga. Nell'avviso di fine indagine per violenza privata continuata, lesione aggravate e minacce la Procura dei Minorenni di Bologna ha contestato a vario titolo episodi compresi tra gennaio e aprile 2018.