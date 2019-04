21enne Usa denunciò abusi, 'Non ricordo'

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Avrebbe dichiarato di non ricordare nulla la studentessa statunitense che ha denunciato di esser stata violentata in un locale di Firenze nella notte tra il 6 e il 7 aprile. La giovane, 21enne, è stata interrogata per quasi due ore in un incidente probatorio disposto dal gip su richiesta del pm Beatrice Giunti dato che la ragazza si tratterrà in Italia fino al 17 aprile dopodiché rimpatrierà negli Usa. Secondo quanto appreso, avrebbe affermato di ricordare il contenuto della denuncia per violenza sessuale presentata il 7 aprile alla polizia ma di non essere ora in grado di riportare alla memoria quanto avvenne. La giovane avrebbe motivato questa sorta di blackout come conseguenza del trauma provocato dalla violenza subita, come le sarebbe stato spiegato dalla psicologa che l'ha seguita in ospedale nell'ambito della procedura del 'codice rosa' prevista per le vittime di violenze.