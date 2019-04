Scuola: in arrivo concorso per 70mila cattedre

Verranno a breve avviati concorsi nella scuola per circa 70mila cattedre che si sommano a quelli già avviati in questi mesi. E' quanto emerso al termine di una riunione tra il ministro dell'Istruzione Bussetti, il sottosegretario Giuliano e i parlamentari di Lega e M5S delle Commissioni VII di Camera e Senato. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro per mettere a punto ulteriori misure sul reclutamento dei docenti, in particolare l'eliminazione della prova preselettiva e l'aumento della quota di riserva per i docenti di III fascia che avranno maturato più di 36 mesi di servizio alla data del prossimo concorso per la Scuola secondaria.